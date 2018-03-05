«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | В Госдуме отреагировали на вручение «Оскара» фильму о Родченкове

В Госдуме отреагировали на вручение «Оскара» фильму о Родченкове

Сегодня, 13:35
Руководитель комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал политическим решение вручить премию «Оскар» фильму «Икар» с Григорием Родченковым в главной роли.

В Госдуме отреагировали на вручение «Оскара» фильму о Родченкове

 

По мнению Дегтярева, нельзя назвать «Икар» документальной лентой, поскольку ее создали на основании слов «психически нездорового профессора, обвиняемого в совершении преступления и скрывающегося от следствия». Решение присудить этой картине «Оскар» является политическим, поскольку этот фильм не несет никакой культурной ценности. В «Икаре» Родченков рассказывает, как в России осуществляется программа употребления допинга спортсменами для того, чтобы атлеты показывали достойные результаты во время выступлений.

На церемонии вручения «Оскара» ведущий Джимми Киммел заявил, что глава России Владимир Путин однозначно не вмешивался в это голосование, намекая на скандал при президентской гонке, когда Москву обвиняли во влиянии на процесс волеизъявления граждан США.
Домбровский Сергей
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