Руководитель комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал политическим решение вручить премию «Оскар» фильму «Икар» с Григорием Родченковым в главной роли.

Домбровский Сергей

По мнению Дегтярева, нельзя назвать «Икар» документальной лентой, поскольку ее создали на основании слов «». Решение присудить этой картине «Оскар» является политическим, поскольку этот фильм не несет никакой культурной ценности. В «Икаре» Родченков рассказывает, как в России осуществляется программа употребления допинга спортсменами для того, чтобы атлеты показывали достойные результаты во время выступлений.На церемонии вручения «Оскара» ведущий Джимми Киммел заявил, что глава России Владимир Путин однозначно не вмешивался в это голосование, намекая на скандал при президентской гонке, когда Москву обвиняли во влиянии на процесс волеизъявления граждан США.