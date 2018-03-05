«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Дженнифер Лоуренс устроила пьяный марафон через кресла на "Оскаре"

Дженнифер Лоуренс устроила пьяный марафон через кресла на "Оскаре"

Сегодня, 13:31
Церемония награждения «Оскар» всегда является событием, к которому приковано максимальное внимание общественности и СМИ. Юбилейное мероприятие не обошлось без фейлов. Инициатором одного из них выступила звезда «Голодных игр» 27-летняя Дженнифер Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс устроила пьяный марафон через кресла на "Оскаре"

 

Оказавшись в зале «Долби», Дженнифер заметила своих друзей, что сидят на других рядах. Она поспешила поздороваться с коллегами по цеху, но кресла обходить не захотела, а с бокалом вина полезла прямо через них. Делала она это достаточно ловко, несмотря на сковывающее движения элегантное платье от Dior, за которое в прессе Лоуренс уже назвали «королевой вечера».

Еще до начала вручения наград Дженнифер решила высмеять свою подругу Эмму Стоун. Открывавший церемонию ведущий попросил актеров не бежать к сцене сломя голову, если будут упомянуты их фамилии. Замечание это, естественно, имеет довольно горькую предысторию. В свете провала во время предыдущего «Оскара», когда конверт за «Лучший фильм» по ошибке вручили фильму «Ла-Ла-Ленд» и на сцену поспешила выбежать Эмма Стоун, хотя победителем, на самом деле, стал «Лунный свет». После объявления ведущего Дженнифер язвительно показала пальцем в сторону подруги и засмеялась прямо в камеру.
Николай Офицеров
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