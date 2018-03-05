В сеть выложили трейлер нового фильма «Мэри Поппинс возвращается»

Ролик компания Disney выставила на своем канале YouTube 4 марта, в воскресенье. Это уже шестая попытка в Голливуде снять полнометражную ленту по детской книжке Памелы Трэверс.

На сегодняшний день известно, что режиссер фильма Боб Маршалл решил не уходить от жанра мюзикла при экранизации известного сюжета. В картине снимутся известные актеры Блант, Уишоу, Мортимер, Ферт и Мэрил Стрип.

Сергей Денисов

Однако самые удачные постановочные варианты принадлежат именно Disney. В 1964 году корпорация потратила на первую редакцию картины 6 миллионов долларов, а в прокате лента собрала 102 миллиона. То же самое происходит и с анимационной репликой знаменитой истории о няне. Съемки фильма о Мэри Поппинс уже начались, премьера запланирована на декабрь текущего года. Прокатчики более 20 стран уже подали свои заявки. В России премьерный показ состоится в январе 2019-го.