Однако самые удачные постановочные варианты принадлежат именно Disney. В 1964 году корпорация потратила на первую редакцию картины 6 миллионов долларов, а в прокате лента собрала 102 миллиона. То же самое происходит и с анимационной репликой знаменитой истории о няне. Съемки фильма о Мэри Поппинс уже начались, премьера запланирована на декабрь текущего года. Прокатчики более 20 стран уже подали свои заявки. В России премьерный показ состоится в январе 2019-го.
В сеть выложили трейлер нового фильма «Мэри Поппинс возвращается»Вчера, 21:20
Анджела Лэнсбери снимется в киноленте «Мэри Поппинс возвращается». За ремейк возьмется студия Disney. Роль знаменитой няни исполнит Эмили Блант.
Представители уважаемого таблоида Variety, ссылаясь на инсайдеров Walt Disney Studio собщили о том, что представители лондонской киностудии Shepperton Studios
Стало известно, что британская актриса Эмили Мортимер примет участие в съемках фильма «Мэри Поппинс возвращается». Актриса исполнит роль взрослой Джейн Бэнкс.