«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | В сеть выложили трейлер нового фильма «Мэри Поппинс возвращается»

В сеть выложили трейлер нового фильма «Мэри Поппинс возвращается»

Вчера, 21:20
Ролик компания Disney выставила на своем канале YouTube 4 марта, в воскресенье. Это уже шестая попытка в Голливуде снять полнометражную ленту по детской книжке Памелы Трэверс.

В сеть выложили трейлер нового фильма «Мэри Поппинс возвращается»

 

Однако самые удачные постановочные варианты принадлежат именно Disney. В 1964 году корпорация потратила на первую редакцию картины 6 миллионов долларов, а в прокате лента собрала 102 миллиона. То же самое происходит и с анимационной репликой знаменитой истории о няне. Съемки фильма о Мэри Поппинс уже начались, премьера запланирована на декабрь текущего года. Прокатчики более 20 стран уже подали свои заявки. В России премьерный показ состоится в январе 2019-го.

 
На сегодняшний день известно, что режиссер фильма Боб Маршалл решил не уходить от жанра мюзикла при экранизации известного сюжета. В картине снимутся известные актеры Блант, Уишоу, Мортимер, Ферт и Мэрил Стрип.

Сергей Денисов
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