Концерт Бориса Гребенщикова в Петербурге состоится в срок, несмотря на состояние певца

Поклонники творчества Бориса Гребенщикова вчера ни на шутку перепугались, узнав, что их кумир оказался в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга. Организаторы концерта певца сообщили о судьбе выступления в Культурной столице.

Николай Офицеров

Изначально пресса начала распространять информацию о проблемах с сердцем, но позже его друзья сообщили о том, что, на самом деле, у рокера воспаление легких. Потом и вовсе стало известно, что Гребенщиков сильно простудился, что подтвердили и официальные представители «Аквариума». Ближайшие концерты Гребенщикова назначены на 16 марта в Петербурге и 18 в Москве. В культурной столице концерт состоится в клубе А2 Green Concert. Организаторы о переносе или же отмене не думают, ведь не сомневаются, что мероприятие состоится.16 марта Гребенщиков и компания выступят не просто с программой с любимыми публикой хитами, но также и обещают презентовать новый сольный альбом Гребенщикова «Время N», который стал первым после «Соли», что оказался на прилавках три года тому назад.», - заявил Гребенщиков, комментируя новый релиз.