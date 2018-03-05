«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Концерт Бориса Гребенщикова в Петербурге состоится в срок, несмотря на состояние певца

Концерт Бориса Гребенщикова в Петербурге состоится в срок, несмотря на состояние певца

Сегодня, 13:07
Поклонники творчества Бориса Гребенщикова вчера ни на шутку перепугались, узнав, что их кумир оказался в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга. Организаторы концерта певца сообщили о судьбе выступления в Культурной столице.

Концерт Бориса Гребенщикова в Петербурге состоится в срок, несмотря на состояние певца

 

Изначально пресса начала распространять информацию о проблемах с сердцем, но позже его друзья сообщили о том, что, на самом деле, у рокера воспаление легких. Потом и вовсе стало известно, что Гребенщиков сильно простудился, что подтвердили и официальные представители «Аквариума». Ближайшие концерты Гребенщикова назначены на 16 марта в Петербурге и 18 в Москве. В культурной столице концерт состоится в клубе А2 Green Concert. Организаторы о переносе или же отмене не думают, ведь не сомневаются, что мероприятие состоится.

16 марта Гребенщиков и компания выступят не просто с программой с любимыми публикой хитами, но также и обещают презентовать новый сольный альбом Гребенщикова «Время N», который стал первым после «Соли», что оказался на прилавках три года тому назад.

«Для меня сейчас время разгула бесов. Бесы сейчас другие, но что-то общее однозначно есть. В нашей специфически русской реакции, наверное. Мы все воспринимаем, как конец света. К счастью, это не так. Жизнь продолжается, и мы должны сделать все, что сможем, чтобы после нас мир стал только лучше», - заявил Гребенщиков, комментируя новый релиз.
Николай Офицеров
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