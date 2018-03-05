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| | В прокуратуре рассказали о результатах проверки фильма "Смерть Сталина"

В прокуратуре рассказали о результатах проверки фильма "Смерть Сталина"

Сегодня, 12:53
Замгенпрокурора России Александр Буксман выступил с заявлением после проведения проверки фильма «Смерть Сталина» на наличие признаков экстремизма. Проверкой занимались представители прокуратуры.

В прокуратуре рассказали о результатах проверки фильма "Смерть Сталина"

 

«Я этот фильм не смотрел. В России его нельзя показывать, ведь у него была аннулирована прокатная лицензия. Про признаки экстремизма изначально вообще и речи не было. На региональном уровне прокуратура Москвы приняла все соответствующие меры», - утверждает Буксман, давая ответ на соответствующий вопрос журналистам во Владивостоке.

Комедия «Смерть Сталина» вызвала в российском обществе отрицательную реакцию, даже не успев выйти на экраны. Общественные и культурные деятели обратились к министру кульутры Владимиру Мединскому относительно аннулирования прокатного удостоверения. Картину также потребовали проверить на соответствие российскому законодательству. По мнению деятелей, в фильме содержится информация, которая может быть классифицирована, как экстремистская, направленная на унижение чести и достоинства российского человека, а также пропаганду неполноценности человека по причине национальной принадлежности.

Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина". После этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме столичного "Пионера", в котором состоялось несколько сеансов. Фильм «Смерть Сталина» является сатирической комедией британского режиссера Армандо Ианнуччи. Повествует она о борьбе за власть после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. 5 марта ровно 65 лет назад скончался известный российский революционер, лидер Советского государства Иосиф Виссарионович.
Николай Офицеров
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