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| | Обвиненный в плагиате фильм «Форма воды» получил главную премию "Оскара"

Обвиненный в плагиате фильм «Форма воды» получил главную премию "Оскара"

Сегодня, 12:19
Картина Гильермо дель Торо «Форма воды» признана экспертами американской киноакадемии лучшим фильмом. Победу в главной номинации «Оскара» лента заполучила даже несмотря на обвинения в плагиате.

Обвиненный в плагиате фильм «Форма воды» получил главную премию "Оскара"

 

В ночь с четвертого на пятое марта в США состоялось торжественное вручение премии «Оскар». Практически все предсказания экспертов сбылись. Лучшим режиссером назвали Гильермо дель Торо. В ленте «Форма воды» рассказывается о женщине, работающей уборщицей в правительственной лаборатории. Дама из-за полученной в юные годы травмы перестала разговаривать. Интересные события начали развиваться после того, как в секретную лабораторию привезли странного мужчину, ставшего объектом изучения ученых. Далее в ленте рассказывается о человеке-амфибии и его судьбе. Премьера картины состоялась 31 августа 2017 года. Эксперты предрекали «Форме воды» лавры победителя, так и произошло.

Статуэтку в номинации «Лучший актер» получил Гари Олдман за исполнение роли легендарного премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Наградили статуэткой Френсис Макдорманд, сыгравшую Милдред Хейс в драме «Три билборда на границе Эббинга». Главная героиня ленты вступает в противоборство с местной полицией, которая не желает расследовать изнасилование и убийство ее дочери-подростка.
Домбровский Сергей
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