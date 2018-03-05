Алла Пугачева заработал 8 млн за получасовое выступление на свадьбе

Промоутеры уверяют, что стоимость выступления на подобных корпоративах у Пугачевой доходит до 300 тысяч евро. Стоит заметить, что даже за самые немыслимые для многих гонорары артистка не соглашается петь везде и всем. Агенты звезды оставляют за собой право принять или отвергнуть предложение заказчика без объяснения причин.

Для Аллы Пугачевой начало марта выдалось невероятно насыщенным разного рода событиями. Между празднованием дня рождения модельера Славы Зайцева и празднование дня желтых цветов в караоке-клубе Филиппа Киркорова «Филармония» Примадонна успела побывать на свадьбе в столичном зале торжеств «Сафиса». СМИ утверждают, что за полчаса выступления там Пугачева заработала 8 миллионов рублей.

Николай Офицеров

Заказчик сам составлял сет-лист выступления, ведь хотел услышать от главной артистки страны только свои любимые композиции.Свадьба, естественно, оказалась крайне непростой. Замечены на ней были и актер Александр Ревва, и модельер Игорь Гуляев. Именно его жакетах Алла Борисовна любит посещать светские рауты. Для торжества в «Сафисе» Пугачева выбрала маленькое черное платье и легкую перьевую накидку, дополнив образ массивными украшениями.