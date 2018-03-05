«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Алла Пугачева заработал 8 млн за получасовое выступление на свадьбе

Алла Пугачева заработал 8 млн за получасовое выступление на свадьбе

Сегодня, 11:54
Промоутеры уверяют, что стоимость выступления на подобных корпоративах у Пугачевой доходит до 300 тысяч евро. Стоит заметить, что даже за самые немыслимые для многих гонорары артистка не соглашается петь везде и всем. Агенты звезды оставляют за собой право принять или отвергнуть предложение заказчика без объяснения причин. 
 
Для Аллы Пугачевой начало марта выдалось невероятно насыщенным разного рода событиями. Между празднованием дня рождения модельера Славы Зайцева и празднование дня желтых цветов в караоке-клубе Филиппа Киркорова «Филармония» Примадонна успела побывать на свадьбе в столичном зале торжеств «Сафиса». СМИ утверждают, что за полчаса выступления там Пугачева заработала 8 миллионов рублей.

Алла Пугачева заработал 8 млн за получасовое выступление на свадьбе

 

Заказчик сам составлял сет-лист выступления, ведь хотел услышать от главной артистки страны только свои любимые композиции.

Свадьба, естественно, оказалась крайне непростой. Замечены на ней были и актер Александр Ревва, и модельер Игорь Гуляев. Именно его жакетах Алла Борисовна любит посещать светские рауты. Для торжества в «Сафисе» Пугачева выбрала маленькое черное платье и легкую перьевую накидку, дополнив образ массивными украшениями.
Николай Офицеров
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