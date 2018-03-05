"Нелюбовь" Андрея Звягинцева осталась без "Оскара"

Отечественные поклонники кинематографа крайне расстроились от решения киноакадемии. Критики всерьез рассчитывали на победу «Нелюбви», однако академики решили иначе. Победа в данной номинации досталась фильму «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио.
За победу в этой номинации также боролась фильм ливанского режиссера Зиад Дуэри «Оскорбление». Работа венгерского режиссера Ильдико Эньеди «О теле и душе». Также картина «Квадрат» режиссера из Швеции Рубена Эстлунда.
Фильмом года на 90-й церемонии «Оскар» признали картину Гильермо Дель Торро «Форма воды», которая завоевала четыре статуэтки.