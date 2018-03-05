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| | "Нелюбовь" Андрея Звягинцева осталась без "Оскара"

"Нелюбовь" Андрея Звягинцева осталась без "Оскара"

Сегодня, 11:52
Российская картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, претендовавшая на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» осталась без заветной статуэтки. Премию забрала картина чилийского режиссёра. Звягинцев уже второй раз претендовал на главную премию в мире кинематографа, но вновь остался «не у дел».

"Нелюбовь" Андрея Звягинцева осталась без "Оскара"

 

Отечественные поклонники кинематографа крайне расстроились от решения киноакадемии. Критики всерьез рассчитывали на победу «Нелюбви», однако академики решили иначе. Победа в данной номинации досталась фильму «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио.

За победу в этой номинации также боролась фильм ливанского режиссера Зиад Дуэри «Оскорбление». Работа венгерского режиссера Ильдико Эньеди «О теле и душе». Также картина «Квадрат» режиссера из Швеции Рубена Эстлунда.

Фильмом года на 90-й церемонии «Оскар» признали картину Гильермо Дель Торро «Форма воды», которая завоевала четыре статуэтки.
Николай Офицеров
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