Документальный фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар»

Документальная лента «Икар», режиссером которой стал английский велогонщик Брайан Фогель, получила в своей номинации премию «Оскар». Картина рассказывает о допинге в российском спорте.

Сергей Денисов

Фильм посвящен «соревнованию фармацевтов, а не спортсменов» - о допинге в российском спорте. Главным героем киноленты стал бывший начальник российской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который после своего увольнения с должности выехал за рубеж и стал сотрудничать с департаментом Международного антидопингового агентства. Именно он стал информатором WADA, именно он спровоцировал допинговый скандал во всем мире, по этой причине многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований.В российских СМИ и телеканалах этот «Оскар» прокомментировали, как премию «за героизацию безвестного реформатора». Сам Фогель в своей речи сказал о том, что всему миру необходимо знать, что сегодня происходит в российском спорте. В Думе прокомментировали вручение "Оскара" ленте "Икар". Михаил Дегтярев отметил, что сложно фильм называть документальным, так как он основывается лишь на словах "