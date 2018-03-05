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| | Документальный фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар»

Документальный фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар»

Сегодня, 12:15
Документальная лента «Икар», режиссером которой стал английский велогонщик Брайан Фогель, получила в своей номинации премию «Оскар». Картина рассказывает о допинге в российском спорте.

Документальный фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар»

 

Фильм посвящен «соревнованию фармацевтов, а не спортсменов» - о допинге в российском спорте. Главным героем киноленты стал бывший начальник российской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который после своего увольнения с должности выехал за рубеж и стал сотрудничать с департаментом Международного антидопингового агентства. Именно он стал информатором WADA, именно он спровоцировал допинговый скандал во всем мире, по этой причине многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований.

В российских СМИ и телеканалах этот «Оскар» прокомментировали, как премию «за героизацию безвестного реформатора». Сам Фогель в своей речи сказал о том, что всему миру необходимо знать, что сегодня происходит в российском спорте. В Думе прокомментировали вручение "Оскара" ленте "Икар". Михаил Дегтярев отметил, что сложно фильм называть документальным, так как он основывается лишь на словах "беглого обвиняемого в совершении серьезных преступлений профессора Григория Родченкова, похоже, еще и психически нездорового."  
Сергей Денисов
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