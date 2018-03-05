Легендарный баскетболист Коби Брайант получил премию «Оскар»

Легендарный американский спортсмен Коби Брайант, выступавший в NBA за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», получил кинопремию «Оскар» за анимационный фильм «Дорогой баскетбол».

Домбровский Сергей

Брайант стал продюсером короткометражной картины и участвовал в создании закадрового голоса. Во время вручения престижной премии баскетболист не скрывал эмоций. Лента повествовала о событиях из жизни Брайанта, его стремлениях и мечтах. Помимо легендарного баскетболиста заветную статуэтку получил документальный фильм «Икар», раскрывающий проблемы российского спорта. В этой картине снялся информатор международного агентства WADA Григорий Родченков, ранее заведовавшей московской лабораторией, проверяющей анализы атлетов.По версии режиссера «Икара», Родченков являлся важной персоной, которая ранее организовывала процесс приема запрещенных препаратов российскими спортсменами. В картине упоминается глава РФ Владимир Путин. Изначально в фильме хотели показать, что употребление допинга не приведет к положительным результатам без упорного труда и дисциплины. Родченков изменил первоначальные намерения режиссера, рассказав такую информацию, которая заинтересовала продюсеров и сценаристов.