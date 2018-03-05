«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Звезда «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль

Звезда «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль

Сегодня, 11:14
В ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» актриса создала образ решительной женщины Милдред Хейс, которая добивается справедливого правосудия после убийства дочери.

Звезда «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль

 

Американская актриса Фрэнсис Макдорманд получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за образ в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». 
 
Макдорман пришлось выдержать тяжелую конкуренцию с такими звездами, как Салли Хокинс, которая сыграла главную роль в ленте «Форма воды», Марго Робби, отметившуюся в фильме «Тоня против всех», Сирша Ронан с чувствительным образом в картине «Леди Берд» и самой Мерил Стрип, которая сыграла в «Секретном досье». У Фрэнсис Маркдорманд это пятая попытка овладения «Оскаром» в карьере, две из которых были удачными.


Сергей Денисов
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