Звезда «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль

В ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» актриса создала образ решительной женщины Милдред Хейс, которая добивается справедливого правосудия после убийства дочери.

Американская актриса Фрэнсис Макдорманд получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за образ в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Макдорман пришлось выдержать тяжелую конкуренцию с такими звездами, как Салли Хокинс, которая сыграла главную роль в ленте «Форма воды», Марго Робби, отметившуюся в фильме «Тоня против всех», Сирша Ронан с чувствительным образом в картине «Леди Берд» и самой Мерил Стрип, которая сыграла в «Секретном досье». У Фрэнсис Маркдорманд это пятая попытка овладения «Оскаром» в карьере, две из которых были удачными.

Сергей Денисов