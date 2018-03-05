Звезда «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль

Звезда «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую рольСегодня, 11:14
С 1 февраля в российский кинопрокат выходит семикратный номинант на Оскар «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Драма с элементами комедии и криминала
Данный фильм, созданный режиссером Мартином Макдоном, победил в одной из самых престижных номинаций «Лучший актерский состав». Премию вручили в рамках 24-й
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» был признан лучшей картиной по версии жюри награды «Золотой глобус», которую нередко называют «генеральной