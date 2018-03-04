Тюменцы бесплатно посмотрят новый сборник комиксов

Жителям Тюмени предлагают бесплатно посмотреть популярный сборник комиксов Black Milk, что в переводе на русский язык означает «Черное молоко». В PDF-формате юмористические рассказы появились в социальной сети «ВКонтакте» в группе Space Cow.

Домбровский Сергей

Предложенный на виртуальном ресурсе материал содержит 64 листа. В Тюмени комиксы Black Milk выходят третий год кряду и завоевывают сердца новых поклонников. Интерес к данному проекту велик и его без зазрения совести можно назвать международным. Создатели этих рисованных смешных рассказов не рассчитывали на подобный успех. Издателям Black Milk удается находить единомышленников по всему миру.По словам редакторов, рисуя комиксы даже в Тюмени, творческим людям удается стать частью глобальной системы благодаря новейшим технологиям. С помощью Сети материал распространяется с большой скоростью. Пользователи по всему миру обсуждают Black Milk, дают советы, предлагают оригинальные варианты развития событий. Авторов «Черного молока» официально представят публике на фестивале Cosmic Art Tyumen, который состоится в Тюмени в период с 31 марта по 1 апреля этого года.