Тимати разыгрывает квартиру в Москве

Популярный рэпер Тимати решил разыграть двухкомнатную квартиру в Москве. Исполнитель объявил о конкурсе, который проводится на базе сети личных ресторанов рэпера «Black Star Burger». Эм-си лично вручит ключи от московской квартиры победителю конкурса.

Татьяна Преображенская

Рэпер лично сообщил условия конкурса. Участие в проекте может принять любой желающий. Условия очень простые: нужно просто посетить «Black Star Burger» и сделать заказ нового бургера, который только появился в ассортименте бургерной. При этом важно сохранить чек о покупке продукта, а дальше ввести QR-код, имеющейся на чеке, в мобильное приложение заведения.Счастливчик-победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел на сайте «Black Star Burger». Тимати добавил, что кроме ключей от московской квартиры будут и другие вознаграждения, например, путевки в Турцию.