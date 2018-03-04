Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума
| | Тимати разыгрывает квартиру в Москве

Тимати разыгрывает квартиру в Москве

Вчера, 19:43
Популярный рэпер Тимати решил разыграть двухкомнатную квартиру в Москве. Исполнитель объявил о конкурсе, который проводится на базе сети личных ресторанов рэпера «Black Star Burger». Эм-си лично вручит ключи от московской квартиры победителю конкурса.

Тимати разыгрывает квартиру в Москве

 

Рэпер лично сообщил условия конкурса. Участие в проекте может принять любой желающий. Условия очень простые: нужно просто посетить «Black Star Burger» и сделать заказ нового бургера, который только появился в ассортименте бургерной. При этом важно сохранить чек о покупке продукта, а дальше ввести QR-код, имеющейся на чеке, в мобильное приложение заведения.

Счастливчик-победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел на сайте «Black Star Burger». Тимати добавил, что кроме ключей от московской квартиры будут и другие вознаграждения, например, путевки в Турцию.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Тимати в Москве откроет новую бургерную Black Star Burger
Тимати в Москве откроет новую бургерную Black Star Burger

Тимати на своей странице в Instagram заявил, что 28 апреля в Москве на Цветном Бульваре откроется новая точка Black Star Burger. Рэпер сам будет готовить

Тимати приготовил мегабургер для своего ресторана
Тимати приготовил мегабургер для своего ресторана

Российский рэпер Тимати рекламирует на страницах своего Instagram новое меню ресторана Black Star Burger. Артист лично приготовил мегабургер весом один

Тимати в Чечне откроет Black Star Burger
Тимати в Чечне откроет Black Star Burger

Популярный российский рэпер Тимати собрался открывать в Чечне бургерную Black Star Burger. Об этом музыкальный исполнитель сообщил поклонникам в Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости