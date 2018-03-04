Оскар 2018: Аналитики озвучили прогнозы победителей основных категорий кинопремии

Американские журналисты совместно с аналитиками популярного издания NJ составили рейтинг победителей в основных номинациях престижной ежегодной кинопремии «Оскар». Сама церемония состоится в ночь с 4 на 5 февраля в Лос-Анджелесе.

Светлана Славянская

Аналитики из США утверждают, что номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» должен получить фильм «Оскорбление» ливанского производства. Премию за «Лучший документальный фильм» может получить фильм «Икар» о массовых манипуляциях с допингом в России.Лучшей актрисой может стать Фрэнсис МакДорманд за фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». По прогнозам аналитиков лучшим актером будет Гэри Олдман за фильм «Темные времена». При этом лучшим фильмом прошлого года станет именно «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссёра Мартина Макдонаха.