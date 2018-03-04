Сегодня в Барнауле состоится концерт американского джазмена Джесси Джонс

Единственный концерт легендарного джазмена Джесси Джонса вместе с его квартетом должен пройти 4 марта в здании Государственной филармонии Алтайского края в Барнауле. С более детальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.

Пойда Анна

В рамках выступления зрители смогут насладиться виртуозной игрой на контрабасе Асхата Сайфуллина, аккомпанементом на фортепиано Евгения Серебренникова, ударным мастерством Евгения Суворова и, конечно же, вокалом Джесси Джонса.Джесси Джонс, которого поклонники окрестили «Черным черепом из Майами», не просто споет, но и продемонстрирует уровень владения саксофоном. Музыканты обещают фанатам яркое и незабываемое шоу с красивыми пластичными танцами и изысканной атмосферной музыкой, которая проникает в самое сердце.