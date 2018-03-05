В Сербии завершился 46 Белградский международный кинофестиваль

В Сербии финишировал 46-й Белградский кинофестиваль, который является одним из самых престижных в странах балканского полуострова и всей юго-западной Европы. Об этом сообщили ведущие телеканалы страны.

Сергей Денисов

За десять дней зрители успели посмотреть шестнадцать конкурсных лент. От Российской Федерации кинематограф был представлен картиной Алексея Германа-младшего «Довлатов» и фильмом «Рок» режиссера Карена Шахназарова.Фестивальный просмотр фильмов, по мнению кинокритиков, тяжело пережить даже завзятым киноманам. Концентрация зрелищного действа ослабляет эмоциональное восприятие сюжета, притупляется оценочная логика и возникает «эстетический мозоль» от потребления разнохарактерного и качественного продукта.Тем не менее, и зрители и жюри мужественно выдержали все утренние и вечерние показы. Газеты сообщают о небывалом наплыве публики во время открытия и завершения работы фестиваля.