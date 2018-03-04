Кристофер Ламберт пожелал Звягинцеву выиграть «Оскар»

Звезда фильмов «Горец» о бессмертном воине Конане Мак-Лауде Кристофер Ламберт остался впечатлен фильмом российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Французский актер искренне поздравил кинематографиста из РФ с получением премии «Сезар» и пожелал ему выиграть приз американской академии – заветную статуэтку «Оскар».

Дарья Светозарова

Ламберт назвал «Нелюбовь» феерической работой мастера и подчеркнул, что Французская академия сделала правильный выбор и наградила Звягинцева по заслугам. Актер рассказал, что во Франции вместо пожеланий удачи принято говорить merde (дьявол), что является французским эквивалентом пожелания «ни пуха, ни пера». Неизвестно, ответил ли российский режиссер на это полагающимся «к черту», но россияне искренне собираются болеть за него на грядущей церемонии в Лос-Анджелесе.Американская киноакадемия номинировала «Нелюбовь» на «Оскар» как лучший иностранный фильм. Эту картина уже успела завоевать приз жюри на кинофестивале в Каннах.