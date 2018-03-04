Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами

Официальные представители музыканта и основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова пытаются прекратить ажиотаж, возникший вокруг певца из-за слухов о проблемах с сердцем. Они разместили опровержение этой информации на аккаунте звезды в соцсети Facebook.

Пойда Анна

В соответствии с дезинформацией, которую распространяет канал «Санкт-Петербург» и некоторые другие издания, Борис Гребенщиков, якобы страдающий от серьезного сердечного недуга, на днях был гопитализирован и перенес хирургическое вмешательство.Однако в действительности ситуация обстоит по-иному, исполнитель простудился и теперь временно находится дома, соблюдая постельный режим. Его представители обращаются к журналистам и поклонникам с просьбой, не беспокоить семью артиста и не выражать ей соболезнования.