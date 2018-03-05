Американская киноакадемия в понедельник назовет лауреатов премии «Оскар»

В понедельник в Лос-Анджелесе состоится юбилейная церемония (90-я) вручения наград обладателям самой престижной кинопремии «Оскар». Об этом сообщили все ведущие информационные агентства.

Сергей Денисов

Уже расстелена красная дорожка и туристы занимают лучшие места, чтобы поближе оказаться к новым звездам и легендам мирового кинематографа. Эксперты начали просмотр конкурсных фильмов еще в конце января этого года. Затем началась сложная процедура голосований по каждой номинации. Кстати, эта процедура до сих пор не разглашается, но вызывает доверие публики. Вести церемонию будет американский комик Джимми Киммел, а «на подхвате» будут помогать Сандра Булок, Джейн Фонда, Николь Кидман, Хелен Миррен и другие голливудские звезды.В номинации лучший фильм на иностранном языке среди претендентов есть фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», который уже прошел первичную фестивальную апробацию, получив главный приз «Сезар» во Франции.