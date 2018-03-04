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| | Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко

Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко

Сегодня, 15:30
В возрасте 73 лет 4 марта умер знаменитый исполнитель джаза Игорь Бурко в Челябинске. Причиной смерти музыканта стал перенесенный инсульт.

Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко

 

4 марта 2018 года в Челябинске ушел из жизни великий джазовый музыкант Игорь Бурко. Ранее его в тяжелом состоянии доставили в отделение больницы в связи с инсультом. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь музыканта.

Игорю Бурко в этом году должно было исполниться 74 года. Из 73 лет своей жизни, на сцене джазмен провел 60, из них 48 лет выступал в «Уральском диксиленде», создателем которого он является. Выйти с ним на сцену Бурко удалось уже после двух лет активных репетиций, а в период 90-х музыканты активно гастролировали с концертным туром в течение 11 лет. Этот диксиленд в настоящее время является одним из старейших в России.

За все время своей творческой жизни Бурко успел стать символом музыкальной жизни Челябинска. В последние дни своей жизни до инсульта музыкант проводил репетиции, а также планировал проведение летом этого года джазового форума.
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