Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко

В возрасте 73 лет 4 марта умер знаменитый исполнитель джаза Игорь Бурко в Челябинске. Причиной смерти музыканта стал перенесенный инсульт.

4 марта 2018 года в Челябинске ушел из жизни великий джазовый музыкант Игорь Бурко. Ранее его в тяжелом состоянии доставили в отделение больницы в связи с инсультом. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь музыканта.Игорю Бурко в этом году должно было исполниться 74 года. Из 73 лет своей жизни, на сцене джазмен провел 60, из них 48 лет выступал в «Уральском диксиленде», создателем которого он является. Выйти с ним на сцену Бурко удалось уже после двух лет активных репетиций, а в период 90-х музыканты активно гастролировали с концертным туром в течение 11 лет. Этот диксиленд в настоящее время является одним из старейших в России.За все время своей творческой жизни Бурко успел стать символом музыкальной жизни Челябинска. В последние дни своей жизни до инсульта музыкант проводил репетиции, а также планировал проведение летом этого года джазового форума.