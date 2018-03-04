Умер снявшийся в M.A.S.H актер Дэвид Огден Стиерс

3 марта в возрасте 75 лет умер американский актер Дэвид Огден Стиерс в населенном пункте Ньюпорт в штате Орегон в США. Информацию о случившемся распространили местные СМИ.

Домбровский Сергей

Стиерс долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Актер исполнял роль в популярном в 70-е годы XX века телевизионном сериале M.A.S.H. В фильме рассказывается о судьбе врачей, которые находились в Южной Корее во время боевых операций. По словам экспертов, в этой картине повествуется о событиях, леденящих кровь, присущих всем войнам. Дэвид Огден Стиерс сыграл в этой ленте майора Чарльза Эмерсона Винчестера III. В первых сезонах сериала режиссер опирался на реальные сведения, полученные от военных докторов.Стиерс за свою долгую профессиональную деятельность снялся более чем в 150 фильмах. Актер озвучивал мультипликационных персонажей в диснеевских эпопеях для детей. В перечень картин для малышей, в которых участвовал Стиерс входит «Красавица и чудовище», «Покахонтас», «Горбун из Нотр-Дама» и прочие.