Режиссер "Движения вверх" снимет исторический фильм "Сердце Пармы"

Режиссер кинокартины «Движение вверх» Антон Мегердичев намерен снять фильм по одноименному роману «Сердце Пармы» Алексея Иванова. Работа над лентой начнется в конце нынешнего года.

Никита Готский

По словам продюсеров, это будет интересный проект по одноименному историческому роману «Сердце Пармы» авторства Алексея Иванова. В кинокомпании «Профит» заявили, что режиссером выступил Антон Мегердичев, который станет сотрудничать для съемок вместе с компанией Star Media. В настоящее время идет подготовка к кинокартине. Съемки начнутся зимой 2018 года. Предстоящая новинка являет собой большую историческую картину о периоде правления московского великого князя Ивана III, снимать фильм будут в Пермском краю.Роман Алексея Иванова «Сердце Пармы» вышел в 2003 году и принес автору огромную популярность. В книге рассказывается о покорении Перми Москвой в XV столетии.