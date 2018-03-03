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| | Актрисы из Перми стали народными артистками России

Актрисы из Перми стали народными артистками России

Вчера, 22:12
Актрисы из Перми Надежда Павлова и Ирина Максимкина удостоились звания народных артистов России. Указ о награждении подписал президент страны Владимир Путин.

Актрисы из Перми стали народными артистками России

 

Стоит упомянуть, что аналогично наградили Елизавету Боярскую и Данилу Козловского. Актрисы известны среди поклонников искусства в Перми. Надежда Павлова стала лауреатом одной из наград за участие в опере «Травиата». Максимкина из академического театра играла роли Корделии в «Короле Лире», Нелли во «Владимирской площади» и многих других.

Ранее сообщалось, что в Сочи Зимний театр поставит номе для слепых детей. остановка станет уникальной, она лишится визуальной своей части и будет проведена на трех видах влияния на людей: запахе, звуке и кинестетике. Аналогичное представление увидят также в Сочи, Краснодаре и Ростовской области. Прийти на шоу смогут о зрячие люди.
Никита Готский
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