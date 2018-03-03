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| | РПЦ поддерживает идею Мела Гибсона снять продолжение "Страстей Христовых"

РПЦ поддерживает идею Мела Гибсона снять продолжение "Страстей Христовых"

Вчера, 20:34
Желание режиссера Мела Гибсона снять вторую часть фильма «Страсти Христовы» можно только поприветствовать. Решение известного актера поддержали в РПЦ.

РПЦ поддерживает идею Мела Гибсона снять продолжение "Страстей Христовых"

 

В интервью митрополит Иларион заявил, что рад идее Мела Гибсона снять новую часть киноленты «Страсти Христовы», в которой он намерен показать воскрешение сына Божьего. Первый фильм рассказывает о последних 12 часах жизни Христа, его осуждение на гибель и распятие. По мнению Илариона, Гибсон, как верующая личность, желает, дабы его очередная режиссерская работа оказалась историей воскресения Иисуса. Митрополит не знает, как кинодеятель сумеет продемонстрировать новинку, но при этом надеется, что Гибсон сделает это очень убедительно.

Рассуждая о фильме «Страсти Христовы», митрополит заметил, что хотел бы оценить продолжение позитивно, добавив, что первый эпизод является очень тяжелым фильмом.
Никита Готский
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