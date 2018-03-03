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| | Группа из Тюмени записала альбом в стиле ирландского панк-рока

Группа из Тюмени записала альбом в стиле ирландского панк-рока

Сегодня, 17:43
Рок-группа из Тюмени Drinking Pumpkins, играющая в стиле панк-рок, записала свой первый альбом. Музыка напомнила фанатам дух старой Ирландии.

Группа из Тюмени записала альбом в стиле ирландского панк-рока

 

Музыкальный коллектив существует с 2014 года, но свой первый студийный альбом выпустила только сейчас. Название релиза «ФолкмошЪ». Записанный в жанре ирландского панк-рока диск являет собой сборник из девяти композиций кавер-версий ирландских мелодий и песен личного сочинения. Смысл песен сходится к веселому и беззаботному образу жизни, данные сочинения своеобразные оды знаменитым ирландским пабам.

В состав Drinking Pumpkins входит шесть человек, включая двух девушек. Одну из вокальных партий исполнил специально приглашенный гость - вокалист рок-банды Gilead Айдар Аминов.
Никита Готский
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