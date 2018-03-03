«Эмоджи фильм» был признан худшим фильмом года

На номинации «Худший фильм года» за 2017 год, премию «Золотая малина», получила кинокартина «Эмоджи фильм».

Пелагея Лебединская

В США состоялась ежегодная церемония награждения премией «Золотая малина», которая вручается за номинацию «Худший фильм года». За прошедший год победила картина «Эмоджи фильм», которую жюри сочли не только худшим фильмом, но и удостоили ее худшей режиссурой, худшим сценарием и худшим актерским дуэтом. Также за прошедший год ее ряды пополнили кинокартины «Мумия» с Том Крузом в главной роли, «Спасатели Малибу», «Трансформеры: последний рыцарь» и в заключении «На пятьдесят оттенков темнее».Отметим, что премия «Золотая малина» вручается ежегодно после подведенных итогов качества кинокартин. Кинопремия проходит в США, в этом году она состоялась 4 марта. Победители получают пластиковую ягоду малину, окрашенную золотой краской, которая стоит не более пяти долларов.