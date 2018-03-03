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| | Walt Disney и Marvel сообщили об очередном переносе даты выхода новых «Мстителей»

Walt Disney и Marvel сообщили об очередном переносе даты выхода новых «Мстителей»

Сегодня, 15:28
Премьера кинофильма «Мстители: Война бесконечности» снова переносится. Об этом сообщили представители киностудии Walt Disney и создатели комиксов Marvel. Однако премьера главного блокбастера текущего года не откладывается, а наоборот, состоится раньше намеченного срока на неделю.

Walt Disney и Marvel сообщили об очередном переносе даты выхода новых «Мстителей»

 

Вместо озвученной ранее даты 4 мая, премьерный показ состоится 27 апреля. Информация в Сеть просочилась случайно. Журналисты ненароком подсмотрели переписку в соцсети между Marvel и исполнителем роли «Железного человека» Тони Старка – Роберта Дауни-младшего. Актер задал вопрос о том, можно ли увидеть фильм раньше намеченной даты. На что ему ответили, что есть возможность продемонстрировать картину уже 27 апреля. При этом собеседники величали Роберта не иначе, как мистер Старк.

Ускориться создателей картины заставляет желание собрать рекордные деньги за мировой прокат в первый уик-енд и обойти в этом «Форсаж-8» с его 532 миллионами долларов. До этого замглавы российского Минкульта Сергей Обрывалин известил, что российский филиал The Walt Disney планировал премьеру 11 мая.
Дарья Светозарова
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