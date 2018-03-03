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| | Антипремии «Золотая малина» как худший фильм удостоился «Эмоджи»

Антипремии «Золотая малина» как худший фильм удостоился «Эмоджи»

Сегодня, 15:11
3 марта организаторы популярной антипремии «Золотая малина» назвали ведущих номинантов, которые в текущем году провалились в сфере киноиндустрии. Победителем в номинации «Худший фильм» 2017 года вышла анимационная лента под названием «Эмоджи фильм».

Антипремии «Золотая малина» как худший фильм удостоился «Эмоджи»

 

Впервые о картинах, которым в 2017 году не удалось снискать положительных оценок со стороны зрителей и критиков, начали говорить 22 января, окрестив их «токсичными отходами», уничтожающими разум людей. Этот список попали следующие ленты: «Мумия», «Трансформеры: последний рыцарь» и «На пятьдесят оттенков темнее».

Однако лидером среди перечисленных картин стал именно «Эмоджи фильм», при этом организаторы не преминули раскритиковать плохой сценарий, «наградив» режиссера Тони Леондиса премией за худшую режиссуру

«Золотую малину» также заочно вручили Тому Крузу, актерская игра которго в фильме «Мумия» сочли худшей в 2017 году.
Пойда Анна
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