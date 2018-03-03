Озвучили дату выхода ремейка «Ворон» с Дрого из «Игры престолов»

Стала известна дата выхода ремейка «Ворон», в котором Джейсон Момоа сыграл ведущую роль. Он обрел известность, снявшись в роли Дрого в «Игре престолов» и Аквамена в «Лиги справедливости».

Дарья Дмитриева

Новую версию культового фильма 1994 года планируют выпустить в прокат 19 ноября 2019 года в США. В старой картине главную роль сыграл Брэндон Ли, который погиб во время съёмок.Фильм сняли по сюжету новеллы Джеймса О`Барра «Ворон», в котором группа разбойников надругалась над рок-музыкантом и его девушкой, сведя пару в могилу. Но герой восстал из мёртвых и отмстил обидчикам.Ведущую роль рок-музыканта сыграет Джейсон Момоа, которого прославила роль Кхала Дрого из «Игры престолов», а также супер-геройство Аквамена из комиксов DC «Лига справедливости».