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| | Озвучили дату выхода ремейка «Ворон» с Дрого из «Игры престолов»

Озвучили дату выхода ремейка «Ворон» с Дрого из «Игры престолов»

Сегодня, 14:26
Стала известна дата выхода ремейка «Ворон», в котором Джейсон Момоа сыграл ведущую роль. Он обрел известность, снявшись в роли Дрого в «Игре престолов» и Аквамена в «Лиги справедливости».

Озвучили дату выхода ремейка «Ворон» с Дрого из «Игры престолов»

 

Новую версию культового фильма 1994 года планируют выпустить в прокат 19 ноября 2019 года в США. В старой картине главную роль сыграл Брэндон Ли, который погиб во время съёмок.

Фильм сняли по сюжету новеллы Джеймса О`Барра «Ворон», в котором группа разбойников надругалась над рок-музыкантом и его девушкой, сведя пару в могилу. Но герой восстал из мёртвых и отмстил обидчикам.

Ведущую роль рок-музыканта сыграет Джейсон Момоа, которого прославила роль Кхала Дрого из «Игры престолов», а также супер-геройство Аквамена из комиксов DC «Лига справедливости».
Дарья Дмитриева
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