Актер Камиль Ларин приехал в Железноводск

Знаменитый актер Камиль Ларин прибыл в Железноводск для презентации третьего фильма «О чем говорят мужчины». Российский курортный город в этом году станет пристанищем для многих деятелей кино и культуры.

Пелагея Лебединская

В 2019 году летом в курортном городе Железноводск состоится торжественная церемония кинофестиваля «Печорин-фест». До тех пор, в этот город ежемесячно будут приезжать российские знаменитости кино с презентацией своего нового фильма. Так, в марте в Железноводск приехал актер Камиль Ларин, который представил новую часть кинокартины «О чем говорят мужчины». Также актер дал интервью и принял участие в фотосессии. Ларин посетил Пушкинскую галерею и прогулялся по аллеям курортного парка. По мнению Камиля, благодаря проведенным ежемесячно презентациям фильмов, город Железноводск станет одним из знаменитых и предпочитаемых отдыхающими курортных городов в России.Отметим, что до проведения кинофестиваля «Печорин-фест» власти города запланировали ремонтные работы огромного масштаба, которые будут проводиться по всему городу.