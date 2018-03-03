Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | Актер Камиль Ларин приехал в Железноводск

Актер Камиль Ларин приехал в Железноводск

Сегодня, 14:19
Знаменитый актер Камиль Ларин прибыл в Железноводск для презентации третьего фильма «О чем говорят мужчины». Российский курортный город в этом году станет пристанищем для многих деятелей кино и культуры.

Актер Камиль Ларин приехал в Железноводск

 

В 2019 году летом в курортном городе Железноводск состоится торжественная церемония кинофестиваля «Печорин-фест». До тех пор, в этот город ежемесячно будут приезжать российские знаменитости кино с презентацией своего нового фильма. Так, в марте в Железноводск приехал актер Камиль Ларин, который представил новую часть кинокартины «О чем говорят мужчины». Также актер дал интервью и принял участие в фотосессии. Ларин посетил Пушкинскую галерею и прогулялся по аллеям курортного парка. По мнению Камиля, благодаря проведенным ежемесячно презентациям фильмов, город Железноводск станет одним из знаменитых и предпочитаемых отдыхающими курортных городов в России.

Отметим, что до проведения кинофестиваля «Печорин-фест» власти города запланировали ремонтные работы огромного масштаба, которые будут проводиться по всему городу.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Камиль Ларин продемонстрировал уровень стрельбы «а-ля Рэмбо»
Камиль Ларин продемонстрировал уровень стрельбы «а-ля Рэмбо»

Камиль Ларин продемонстрировал уровень стрельбы «а-ля Рэмбо». Волгоградский актер поражал своим умением точно стрелять в тире. Звезда кинофильмов «О чем

В Белграде состоялось открытие ежегодного кинофестиваля «ФЕСТ»
В Белграде состоялось открытие ежегодного кинофестиваля «ФЕСТ»

В Белграде состоялось открытие ежегодного кинофестиваля «ФЕСТ». Среди картин, которые примут участие в конкурсной программе, представлена кинолента российского

Звезда «Квартеат И» Камиль Ларин второй раз стал отцом
Звезда «Квартеат И» Камиль Ларин второй раз стал отцом

Звезда «Квартета И», 48-летний Камиль Ларин, во второй раз стал отцом. Таким образом, актер сможет второй раз с пеленок воспитать сына, которого ему родила его

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости