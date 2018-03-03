Режиссера Звягинцева удостоили премии «Сезар» за «Нелюбовь»

Российский режиссер Андрей Звягинцев получил престижную французскую премию «Сезар» за фильм «Нелюбовь». С «Нелюбовью» в категории «Лучший зарубежный фильм» конкурировали и другие иностранные картины: «Случай в отеле «Нил Хилтон» Тарика Салеха, «Королевский обмен» Марка Дюгена и нашумевший «Дюнкерк» Кристофера Нолана, а также ряд других.

Дарья Светозарова

В киноленте Звягинцева повествуется о московской семье, которая переживает тяжелый бракоразводный процесс. Несмотря на то, что окончательно еще ничего не решено, муж и жена стремятся как можно скорее уладить формальности и поставить точку. Однако есть еще один член семьи – 12-летний Алеша, о котором родители совершенно забыли в процессе постоянной ругани и выяснении отношений.Премия «Сезар» является престижнейшей наградой французской киноиндустрии. Ее присуждает с 1976 года Французская академия кинематографических искусств и техники. Лауреат премии определяется путем тайного голосования членов академии, количество которых превышает 4,6 тысячи человек.