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| | Режиссера Звягинцева удостоили премии «Сезар» за «Нелюбовь»

Режиссера Звягинцева удостоили премии «Сезар» за «Нелюбовь»

Сегодня, 14:05
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил престижную французскую премию «Сезар» за фильм «Нелюбовь». С «Нелюбовью» в категории «Лучший зарубежный фильм» конкурировали и другие иностранные картины: «Случай в отеле «Нил Хилтон» Тарика Салеха, «Королевский обмен» Марка Дюгена и нашумевший «Дюнкерк» Кристофера Нолана, а также ряд других.

Режиссера Звягинцева удостоили премии «Сезар» за «Нелюбовь»

 

В киноленте Звягинцева повествуется о московской семье, которая переживает тяжелый бракоразводный процесс. Несмотря на то, что окончательно еще ничего не решено, муж и жена стремятся как можно скорее уладить формальности и поставить точку. Однако есть еще один член семьи – 12-летний Алеша, о котором родители совершенно забыли в процессе постоянной ругани и выяснении отношений.

Премия «Сезар» является престижнейшей наградой французской киноиндустрии. Ее присуждает с 1976 года Французская академия кинематографических искусств и техники. Лауреат премии определяется путем тайного голосования членов академии, количество которых превышает 4,6 тысячи человек.
Дарья Светозарова
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