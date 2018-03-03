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| | Мединский посоветовал преодолевать унынье просмотром «Со дна вершины»

Мединский посоветовал преодолевать унынье просмотром «Со дна вершины»

Сегодня, 14:00
Владимир Мединский, возглавляющий российское Министерство культуры, посоветовал людям, страдающим от унынья, приобщиться к просмотру художественного фильма российского производства под названием «Со дна вершины».

Мединский посоветовал преодолевать унынье просмотром «Со дна вершины»

 

Мединский заявил, что несмотря на отсутствие масштабной рекламной компании у киноленты «Со дна вершины», что не позволит ей побить какие-либо рекорды по кассовым сборам, данный фильм является отменным образцом того, какими сильными могут быть русские люди. Просмотр данного фильма, по мнению Владимира Мединского, обязательно избавит зрителя от уныния, а также от собственной слабости. Заметим, режиссёрами данной картины стали сразу три человека: Константин Кутуев, Яна Поляруш, а также Тамара Цоцория.

Действие данной картины поведает зрителям об истории молодого лыжника, который подаёт большие надежды в профессиональном спорте. В жизни главного героя фильмы есть лучший друг, а также любимая девушка, которую он никак не может поделить со своим приятелем, также как и победы в спорте.
Александр Вест
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