Владимир Мединский, возглавляющий российское Министерство культуры, посоветовал людям, страдающим от унынья, приобщиться к просмотру художественного фильма российского производства под названием «Со дна вершины».

Александр Вест

Мединский заявил, что несмотря на отсутствие масштабной рекламной компании у киноленты «Со дна вершины», что не позволит ей побить какие-либо рекорды по кассовым сборам, данный фильм является отменным образцом того, какими сильными могут быть русские люди. Просмотр данного фильма, по мнению Владимира Мединского, обязательно избавит зрителя от уныния, а также от собственной слабости. Заметим, режиссёрами данной картины стали сразу три человека: Константин Кутуев, Яна Поляруш, а также Тамара Цоцория.Действие данной картины поведает зрителям об истории молодого лыжника, который подаёт большие надежды в профессиональном спорте. В жизни главного героя фильмы есть лучший друг, а также любимая девушка, которую он никак не может поделить со своим приятелем, также как и победы в спорте.