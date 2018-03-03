Оперный певец Виргилиус Норейка умер в возрасте 82-х лет

Прославленный оперный певец литовского происхождения Виргилиус Норейка скончался в возрасте 82-х лет. Оперный исполнитель нередко был приглашённым гостем в Москве, выступая на сцене в Большом театре.

Александр Вест

Национальное радио Литвы сообщило о кончине известного певца, однако, причины смерти Виргилиуса Норейки не указывались в эфире радиостанции. В литовской ССР Норейка выступал в качестве солиста в Театре оперы и балета в течение 18 лет, начав работать там с 1957 года. За свою профессиональную карьеру Вергилиус успел побывать на множестве мировых сцен, включая театр под названием «Колон», расположенный в Буэнос-Айресе, Берилинскую государственную оперу, Ла Скалу и многие другие.Два года назад Владимир Путин подписал указ о присуждении Виргилиусу Норейке медали Пушкина, которой он был торжественно награждён в 2015 году. Годом позже Норейка обрадовал своих многочисленных поклонников в России, побывав с гастролями в Петербурге.