Погибшему актеру Полу Уокеру посвятят документальный фильм

Режиссером данной ленты выступит Адриан Байтенхайс, который уже имеет опыт работы с похожими фильмами, среди которых «Я — Хит Леджер». Над этим проектом также будут работать сотрудники компании Paramount Network и Network Entertainment.

Пойда Анна

В рамках фильма, рабочее название которого звучит «Я – Пол Уокер», должны задействовать интервью с друзьями и коллегами, а также рассказать в подробностях биографии актера и некоторые истории из жизни, неизвестные прессе и поклонникам.В фильме речь также пойдет о трагической гибели звезды «Форсажа», которую многие считают поистине роковой, ведь жизнь Пола Уокера унесла именно автомобильная авария, случившаяся в 2013 году в городе Санта-Кларита. Актер сидел на пассажирском сидении рядом со своим другом Роджером Родасом, который не справился с управлением, в результате чего машина на высокой скорости влетела в столб и вспыхнула. Оба мужчины погибли на месте.