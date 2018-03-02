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| | Боярская и Козловский получили звания заслуженных артистов России

Боярская и Козловский получили звания заслуженных артистов России

Вчера, 23:14
Популярные звезды театра и кино Данила Козловский и Елизавета Боярская теперь имеют почетные звания заслуженных артистов РФ. Об этом свидетельствует указ главы страны.

Боярская и Козловский получили звания заслуженных артистов России

 

Президент РФ Владимир Путин присвоил молодым актёрам Боярской и Козловскому звания «Заслуженный артист России». Кроме того, глава государства вручил награды за развитие российской культуры Юрию Каюрову и Людмиле Максаковой. Российский артист Каюров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» ?? степени. Артистка Максакова получила в награду орден «За заслуги перед Отечеством» ??? степени.

Стоит отметить, что согласно указу главы страны звания заслуженного артиста имеют 10 киноактеров. Текст президентского указа можно найти на официальном сайте правовой информации.

Следует добавить, что правительство не оставило без внимания юристов, моряков и судостроителей, которые трудились над созданием ледокольного танкера под названием «Кристоф де Маржери». Ледокол считается первым в мире по перевозкам сжиженного природного газа. За работу над проектом «Кристофа» коллектив получил государственные награды от Владимира Путина.
Татьяна Преображенская
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