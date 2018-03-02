Девушка из Нижнего Новгорода представит Россию на конкурсе «Мисс Земля»

После участия в конкурсе красоты «Краса России» жительницу Нижегородской области пригласили участвовать в «Мисс Земля-2018». В 2017 году 23-летняя девушка смогла стать «Мисс Нижний Новгород».

23-летняя жительница Нижегородской области, в 2017 году заслужившая титул Мисс Нижний Новгород, будет участвовать в конкурсе «Мисс Земля», который в 2018 году состояться в Филиппинах. 28 февраля во время конкурса «Краса России», проходившего в Сочи, двум жительницам Нижнего Новгорода удалось пройти в финал.Будущая участница «Мисс Земля» впечатлила судейский состав конкурса в Сочи собственной высокой подготовкой, нарядами, дружелюбным отношением и отличным воспитанием. В настоящее время 23-летняя участница конкурсов красоты является тренером по бальным танцам. Она признавалась, что скинула порядка 12 кг для участия в «Мисс Нижний Новгород», и для этого питалась только фруктами и овощами без соли и сахара.Предстоящий девушке конкурс «Мисс Земля» является одним из самых известных конкурсов красоты в мире. Особенностью его является то, что проводит его Организация Объединённых наций ежегодно на Филиппинах для привлечения внимания общественности к экологическим проблемам планеты.