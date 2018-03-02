Назван самый страшный фильм ужасов в истории кино

Портал NME определил самый страшный фильм ужасов в истории кинематографа. Им признали испанскую ленту «Уиджи: Проклятье Вероники», которая вышла на большие экраны в августе прошедшего года.

Виктория Озерова

Сегодня стало известно, что самым страшным фильмом ужаса в истории мирового кинематографа специалисты портала NME признали испанскую картину «Уиджи: Проклятье Вероники». Лента совсем недавно появилась на стриминговом сервисе Netflix. Фильм повествует о двух девочках, которые при помощи доски Уиджи вызвали не того духа и постепенно попали под влияние зла. Кинокартину успели посмотреть тысячи пользователей, многие из них оставили комментарии, в которых назвали фильм «слишком страшным». Не обошлось и без критиков, сравнивших ленту с лепетом младенца.Рейтинг картины «Уиджи» на Rotten Tomatoes составляет 100 процентов.