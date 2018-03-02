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| | Мединский призвал региональные кинотеатры больше показывать советские фильмы

Мединский призвал региональные кинотеатры больше показывать советские фильмы

Сегодня, 16:45
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский обратился к региональным кинотеатрам с рекомендацией чаще демонстрировать на больших экранах киноленты советского производства. Такую кампанию министр считает очень выгодной, он пообещал помочь в ее реализации.

Мединский призвал региональные кинотеатры больше показывать советские фильмы

 

Сегодня прошла встреча Владимира Мединского и глав муниципальных районов Омской области. Один из них обратился к министру культуры с вопросом о популяризации на больших экранах советских кинокартин. Мединский заявил, что региональным кинотеатрам стоит больше демонстрировать таких фильмов. Он считает, что такой прокат намного выгоднее, поскольку ленты достаются заведениям почти бесплатно, а вся выручка от показов достается учреждениям.

Владимир Мединский пообещал помочь с реализации такого шага. Он отметил, что вся коллекция «Мосфильма», Госфильмофонда России и «Союзмультфильма» после соответствующего обращения может быть передана региональным кинотеатрам.
Виктория Озерова
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