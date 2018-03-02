В апреле выйдет новая версия мультфильма «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» начала проводить переговоры с телевизионными каналами о трансляции новых выпусков мультипликационных сериалов, в их числе и всеми любимого «Простоквашино».

Пелагея Лебединская

Киностудия «Союзмультфильм» уже создала несколько серий мультипликационного сериала «Простоквашино». 12 марта планируется проведение презентации первой серии мультфильма, которая длится всего 6,5 минут, а в апреле зрители смогут его посмотреть в интернете. К концу года мультипликаторы выпустят в свет около десяти серий. Все серии мультфильма с очень увлекательным сюжетом и с присутствием юмора. Главных героев озвучат российские знаменитые актеры. Например, Печкин заговорит голосом Ивана Охлобыстина, Матроскина озвучит Михаил Ефремов, а Шарика – певец Гарик Сукачев, дядя Федор же заговорит голосом 11-летнего актера Алексея Онежена.Отметим, что киностудия «Союзмультфильм» планирует в период с 2018 по 2020 годы выпустить 30 серий мультсериала «Простоквашино».