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| | Иркутянка отправилась покорять «Песни» на ТНТ

Иркутянка отправилась покорять «Песни» на ТНТ

Сегодня, 02:30
Уже 3 марта на телеканале ТНТ в новом выпуске проекта «Песни» участие примет жительница Иркутска Софья Пищугина. Девушка намерена выиграть в проекте и показать, что таланты рождаются по всей России.

Иркутянка отправилась покорять «Песни» на ТНТ

 

Жители Иркутска затаили дыхание перед очередным выпуском телешоу «Песни», на котором Макс Фадеев и рэп-исполнитель Тимати будут оценивать способности Софьи Пищугиной. Сама 18-летняя девушка отметила, что всё свободное время она посвящает учёбе в музыкальном училище Фредерика Шопена. Кроме песенного таланта иркутянка также играет на фортепиано. Софья заметила, что не надеялась на попадание на съёмки проекта, однако, пройдя два отборочных тура, ей удалось попасть на шоу, защищая престиж родного края.

Иркутянка отправилась покорять «Песни» на ТНТ

 

Жительница Иркутска отметила довольно жесткую конкуренцию на проекте, так как экспертная комиссия отбирает наиболее талантливых людей. Пищугина уже имеет опыт выступления в конкурсах талантов, но шоу «Песни» стал для неё наиболее масштабным проектом, в котором она с удовольствием приняла участие.
Александр Вест
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