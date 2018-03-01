Зрителей взволновало массовое появление бисексуалов в сериалах

Зрители взволнованы «бисексуальным бумом», который можно наблюдать во многих телевизионных продуктах. Замечено, что герои с нетрадиционной ориентацией стали появляться значительно чаще в сериалах.

Зрители взволнованы в связи с массовым появлениям в сериалах героев с нетрадиционной ориентацией, что можно назвать настоящим «бисексуальным бумом». Во многих сериалах сразу несколько героев-бисексуалов, причем большая часть их – женщины.Как предполагают представители зарубежных СМИ, популяризация нетрационной ориентации происходит из-за того, что отношения между представителями одного пола вызывают больший интерес у аудитории. Негетеросекуальные любовные треугольники больше нравятся зрителям из-за новизны и необычности.Гомосексуальные и бисексуальные персонажи появились в таких сериалах, как «Брод Сити», «Девственница», «Чокнутая бывшая» и «Повзрослевшие».Как призналась певица Кэти Перри, она согласилась бы переписать текст своего хита «I Kissed a Girl», вышедшего в 2008 году. Дело в том, что в песне есть многие стереотипы про ЛГБТ-сообщество.