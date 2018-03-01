Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | Зрителей взволновало массовое появление бисексуалов в сериалах

Зрителей взволновало массовое появление бисексуалов в сериалах

Вчера, 22:09
Зрители взволнованы «бисексуальным бумом», который можно наблюдать во многих телевизионных продуктах. Замечено, что герои с нетрадиционной ориентацией стали появляться значительно чаще в сериалах.

Зрителей взволновало массовое появление бисексуалов в сериалах

 

Зрители взволнованы в связи с массовым появлениям в сериалах героев с нетрадиционной ориентацией, что можно назвать настоящим «бисексуальным бумом». Во многих сериалах сразу несколько героев-бисексуалов, причем большая часть их – женщины.

Как предполагают представители зарубежных СМИ, популяризация нетрационной ориентации происходит из-за того, что отношения между представителями одного пола вызывают больший интерес у аудитории. Негетеросекуальные любовные треугольники больше нравятся зрителям из-за новизны и необычности.

Гомосексуальные и бисексуальные персонажи появились в таких сериалах, как «Брод Сити», «Девственница», «Чокнутая бывшая» и «Повзрослевшие».

Как призналась певица Кэти Перри, она согласилась бы переписать текст своего хита «I Kissed a Girl», вышедшего в 2008 году. Дело в том, что в песне есть многие стереотипы про ЛГБТ-сообщество.
Новости по теме
Amediateka и «ВКонтакте» запустили шоу о сериалах «Спойлерная»
Amediateka и «ВКонтакте» запустили шоу о сериалах «Спойлерная»

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с Amediateka объединились для работы над новым шоу, которое получило название «Спойлерная». Это шоу призвано освещать

Blizzard внедрила в игру Overwatch несколько ЛГБТ-героев
Blizzard внедрила в игру Overwatch несколько ЛГБТ-героев

Компания-разработчик компьютерных игр Blizzard Entertainment не видит ничего плохого в том, что в их игре присутствуют ЛГБТ-герои. Overwatch включает в себя

Людям нетрадиционной ориентации платят меньше - ученые
Людям нетрадиционной ориентации платят меньше - ученые

Мировыми учеными было доказано, что на рынке труда дискриминируют мужчин и женщин с нетрадиционной ориентацией. В ходе исследования специалистам удалось

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости