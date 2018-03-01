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| | Режиссерам запретили заставлять артистов имитировать секс в кино

Режиссерам запретили заставлять артистов имитировать секс в кино

Вчера, 21:51
Режиссерам запретили снимать эротические сцены в кино и раздевать артистов. Соответствующий указ издал Американский профсоюз актеров.

Режиссерам запретили заставлять артистов имитировать секс в кино

 

Представители профсоюза выпустили документ для создателей кинокартин. Авторы материала написали инструкцию по предотвращению скандалов сексуального характера, психологического насилия и домогательств в киноиндустрии. Новинка запрещает режиссерам оголять актеров в процессе съемки и снимать откровенные сцены. Рекомендации в целом затрагивают создание постельных сцен, обнаженку и кастинги. Режиссерам запрещается требовать от актеров раздеваться, когда те проходят кастинг. Имеются и некоторые оговорки: если обнаженка на кастинге было прежде оговорено, то раздеваться можно. На кастингах нельзя требовать от артистов и имитации секса.
Никита Готский
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