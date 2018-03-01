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| | ДДТ представили клип на песню «Любовь не пропала»

ДДТ представили клип на песню «Любовь не пропала»

Вчера, 21:47
Новый клип на песню «Любовь не пропала» группы ДДТ опубликован сегодня на официальном YouTube-канале. Композиция стала победителем в «Чартовой дюжине» в категории «Лидер чарта». Слова песни лидером группы Юрием Шевчуком были написаны зимой.

 
Клип режиссера Ильи Дурапова сняли в Санкт-Петербурге. Идею клипа Илья Дурапов уже давно хотел воплотить в жизнь. Все видео снято в автобусе, который ездит по Петроградскому району. Главными героями выступают девушка и парень, которых окрыляет и связывает чувство любви. В клип удачно вставлены кадры из концертных выступлений группы в Москве.

Влюбленных сыграли талантливые актеры Егор Кутенков и Мария Панина. Вместе с ними в салоне автобуса находятся музыканты группы, а также случайные люди.

Видео-клип на песню «Любовь не пропала» за короткое время набрал более 30 тыс. просмотров и немало положительных комментариев.
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