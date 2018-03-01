ДДТ представили клип на песню «Любовь не пропала»

Клип режиссера Ильи Дурапова сняли в Санкт-Петербурге. Идею клипа Илья Дурапов уже давно хотел воплотить в жизнь. Все видео снято в автобусе, который ездит по Петроградскому району. Главными героями выступают девушка и парень, которых окрыляет и связывает чувство любви. В клип удачно вставлены кадры из концертных выступлений группы в Москве.

Новый клип на песню «Любовь не пропала» группы ДДТ опубликован сегодня на официальном YouTube-канале. Композиция стала победителем в «Чартовой дюжине» в категории «Лидер чарта». Слова песни лидером группы Юрием Шевчуком были написаны зимой.Влюбленных сыграли талантливые актеры Егор Кутенков и Мария Панина. Вместе с ними в салоне автобуса находятся музыканты группы, а также случайные люди.Видео-клип на песню «Любовь не пропала» за короткое время набрал более 30 тыс. просмотров и немало положительных комментариев.