Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | Пользователи разглядели страшные лица Симпсонов

Пользователи разглядели страшные лица Симпсонов

Вчера, 20:05
Некоторые кадры из сериала «Симпсоны» смотря очень ужасно. На это обратили внимание поклонники популярного мультфильма.

Пользователи разглядели страшные лица Симпсонов

 

Один из фолловеров заметил, что кадры с лицами Симпсонами выглядят очень отталкивающими. К своему сообщению пользователь приложил ряд изображений из культового сериала.

Запись получила большую популярность в Интернете. Уже в течение нескольких дней страшные лица в анфас героев «Симпсонов» репостнули более 30 тысяч раз. Комментаторы предлагают свои стоп-кадры, показавшиеся им чересчур пугающими. Другие отмечают, что пугающие лица несложно заметить в любом мультсериале, если своевременно нажать на кнопку «стоп». К примеру, лица персонажи сериала «Финес и Ферб» смотрятся не менее страшнее.
Никита Готский
Новости по теме
Популярного персонажа «Симпсонов» Гомера ввели в Зал славы бейсбола
Популярного персонажа «Симпсонов» Гомера ввели в Зал славы бейсбола

Очень популярного персонажа из мультика «Симпсоны» Гомера ввели в Зал славы бейсбола. Событие произошло на днях и было посвящено 25-летию со дня выхода в эфир

В Сети появились кадры из «Симпсонов» с «мертвым Трампом»
В Сети появились кадры из «Симпсонов» с «мертвым Трампом»

Пользователи в Сети активно обсуждают кадр из мультсериала «Симсоны», в котором американский президент Дональд Трамп изображен лежащим в гробу. Эпизод

Смитерс из «Симпсонов» совершил каминг-аут
Смитерс из «Симпсонов» совершил каминг-аут

Персонаж Смитерса из легендарного мультипликационного сериала «Симпсоны» признался в любви своему боссу. Об этом сообщили западные новостные агентства с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости