Пользователи разглядели страшные лица Симпсонов

Некоторые кадры из сериала «Симпсоны» смотря очень ужасно. На это обратили внимание поклонники популярного мультфильма.

Никита Готский

Один из фолловеров заметил, что кадры с лицами Симпсонами выглядят очень отталкивающими. К своему сообщению пользователь приложил ряд изображений из культового сериала.Запись получила большую популярность в Интернете. Уже в течение нескольких дней страшные лица в анфас героев «Симпсонов» репостнули более 30 тысяч раз. Комментаторы предлагают свои стоп-кадры, показавшиеся им чересчур пугающими. Другие отмечают, что пугающие лица несложно заметить в любом мультсериале, если своевременно нажать на кнопку «стоп». К примеру, лица персонажи сериала «Финес и Ферб» смотрятся не менее страшнее.