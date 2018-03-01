19-летний омич попал на проект «Песни» к Фадееву и Тимати

19-летний житель Омска Болеслав Гончарук, сын режиссера драмтеатра Александра Гончарука, стал участником музыкального проекта «Песни», который транслируют по ТНТ.

3 марта, в субботу, телезрители смогут посмотреть очередной выпуск программы «Песни», в котором авторы своих композиций со всей страны выступают перед членами жюри: продюсером Максом Фадеевым, рэпером Тимати, а третьи членом становится на каждый выпуск приглашенная знаменитость. Если Болеслав Гончарук победит, то он сможет выпустить свой альбом под лейблом Фадеева или Тимати.

Анна Котова

Сам Болислав рассказывает, что на отборочный тур, то есть на кастинг, попал совершенно случайно. Его друг решил попробовать себя и взял его с собой за компанию. Также он поведал, что от конкурса ожидает профессионального роста и опыта, а также крутого звука.