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| | 19-летний омич попал на проект «Песни» к Фадееву и Тимати

19-летний омич попал на проект «Песни» к Фадееву и Тимати

Сегодня, 16:57
19-летний житель Омска Болеслав Гончарук, сын режиссера драмтеатра Александра Гончарука, стал участником музыкального проекта «Песни», который транслируют по ТНТ.

19-летний омич попал на проект «Песни» к Фадееву и Тимати

 

3 марта, в субботу, телезрители смогут посмотреть очередной выпуск программы «Песни», в котором авторы своих композиций со всей страны выступают перед членами жюри: продюсером Максом Фадеевым, рэпером Тимати, а третьи членом становится на каждый выпуск приглашенная знаменитость. Если Болеслав Гончарук победит, то он сможет выпустить свой альбом под лейблом Фадеева или Тимати.

19-летний омич попал на проект «Песни» к Фадееву и Тимати

 

Сам Болислав рассказывает, что на отборочный тур, то есть на кастинг, попал совершенно случайно. Его друг решил попробовать себя и взял его с собой за компанию. Также он поведал, что от конкурса ожидает профессионального роста и опыта, а также крутого звука.
Анна Котова
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