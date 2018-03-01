Картина известного художника Модильяни оказалась двойной

На протяжении целого века под толстым слоем красок на картине художника Модильяни был спрятан портрет девушки.

Пелагея Лебединская

1 марта в Лондоне была обнаружена под слоем красок другого портрета древняя картина известного художника Амадео Модильяни. Картина под названием «Портрет девушки» была создана еще сто лет назад, в 1917 году, ранее она хранилась в галерее Tate. Во время реставрации картины под воздействием рентгеноскопических лучей был обнаружен под слоем красок еще один портрет. Историки рассмотрели в найденном портрете образ любимой женщины художника Беатрис Гастингс. По предположениям искусствоведов, Модильяни после разрыва отношений с Беатрис решил избавиться от ее портрета, нарисовав сверху него еще одну картину.Картины знаменитого художника Амадео Модильяни известны на весь мир и очень ценятся. Особенно ценными считаются шедевры портретов Риверы и Кокто.