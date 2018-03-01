NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | Картина известного художника Модильяни оказалась двойной

Картина известного художника Модильяни оказалась двойной

Сегодня, 16:38
На протяжении целого века под толстым слоем красок на картине художника Модильяни был спрятан портрет девушки.

Картина известного художника Модильяни оказалась двойной

 

1 марта в Лондоне была обнаружена под слоем красок другого портрета древняя картина известного художника Амадео Модильяни. Картина под названием «Портрет девушки» была создана еще сто лет назад, в 1917 году, ранее она хранилась в галерее Tate. Во время реставрации картины под воздействием рентгеноскопических лучей был обнаружен под слоем красок еще один портрет. Историки рассмотрели в найденном портрете образ любимой женщины художника Беатрис Гастингс. По предположениям искусствоведов, Модильяни после разрыва отношений с Беатрис решил избавиться от ее портрета, нарисовав сверху него еще одну картину.

Картины знаменитого художника Амадео Модильяни известны на весь мир и очень ценятся. Особенно ценными считаются шедевры портретов Риверы и Кокто.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В музей Фаберже привезут картины Модильяни и Сутина
В музей Фаберже привезут картины Модильяни и Сутина

Впервые в России будет экспонироваться эксклюзивная коллекция живописи ведущих художников Парижской школы первой трети XX века, которая собиралась

Картина «Девушки на мосту» Эдварда Мунка оценивается в 50 миллионов долларов
Картина «Девушки на мосту» Эдварда Мунка оценивается в 50 миллионов долларов

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s выставят картину художника Эдварда Мунка. Предполагаемая сумма «Девушек на мосту» может составить 50 миллионов долларов.

Валерия получила подарок от известного художника Никаса Сафронова
Валерия получила подарок от известного художника Никаса Сафронова

Популярная певица Валерия на днях получила эксклюзивный подарок от известного художника Никаса Сафронова. Он подарил ей её портрет.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости