Эдуард Лимонов не может прилететь в Ростов на презентацию книги

Писатель Эдуард Лимонов не прилетит в Ростов на презентацию своего очередного литературного произведения. Причиной этому сложные погодные условия.

Никита Готский

Ранее известный автор Эдуард Лимонов собирался посетить Ростов-на-Дону для презентации новой книги. Данное мероприятие пришлось отложить, так как писатель не смог вылететь из Москвы в донскую столицу из-за плохой погоды. Как сообщают представители издания «Питер», которое организовало визит Лимонов в Ростов, в настоящее время автор находится в Шереметьево, вылет самолета задерживается из-за непогоды. Из-за этого поездка Лимонова находится под вопросом.Сегодня вечером в Ростове должна была состояться презентация книги автора «Монголия». Это сборник поэзии, не имеющий отношения к одноименному азиатскому государству. Об этом заявил и сам творческий деятель.