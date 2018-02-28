В анимационном фильме главный персонаж Ральф и Ванилопа фон Кекс покинут зал игровых автоматов и отправятся за поисками приключений в мир интернета. Героям мультфильма повезет попасть на территорию сайтов Marvel, Star Wars и Disney Princesses.
Вышел трейлер мультфильма «Ральф против интернета»Вчера, 18:29
Сегодня на просторах YouTube появился новый трейлер к мультфильму "Бэтмен и Харли Квинн". Сам мультфильм выйдет уже в этом году.
Составлен список премьер, которыми порадует зрителей Disney в ближайшие три года. Уже в скором времени на экранах появится новинка от Disney "Тачки-3".
На просторах Сети интернет был опубликован официальный трейлер нового мультфильма известной в мире студии Pixar, который получил название «В поисках Дори». Его