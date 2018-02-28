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| | Вышел трейлер мультфильма «Ральф против интернета»

Вышел трейлер мультфильма «Ральф против интернета»

Вчера, 18:29
Трейлер популярного мультфильма «Ральф против интернета» уже появился на просторах Сети. Видеоролик опубликован на видеоканале Walt Disney Animation Studios.

Вышел трейлер мультфильма «Ральф против интернета»

 

В анимационном фильме главный персонаж Ральф и Ванилопа фон Кекс покинут зал игровых автоматов и отправятся за поисками приключений в мир интернета. Героям мультфильма повезет попасть на территорию сайтов Marvel, Star Wars и Disney Princesses.


В кинотеатрах России новинка «Ральф против интернета» появится 22 ноября.
Татьяна Преображенская
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