NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Скончался создатель вселенной Бэтмена Бенджамин Мельникер

Скончался создатель вселенной Бэтмена Бенджамин Мельникер

Сегодня, 16:34
Сегодня стало известно о кончине одного из создателей вселенной Бэтмена Бенджамина Мельникера. Американский кинопродюсер умер в возрасте 104 лет. Об этом проинформировал его коллега Майкл Услан.

Скончался создатель вселенной Бэтмена Бенджамин Мельникер

 

26 февраля на 105 году жизни скончался американский продюсер Бенджамин Мельникер. Об этом в личном микроблоге рассказал его коллега сценарист и кинопродюсер Майкл Услан, с которым они вместе создали вселенную Бэтмена. Путь Бенджамина Мельникера в киноиндустрии начался еще в конце 30-х годов прошлого века с работы в MGM. Вскоре ему удалось стать единственным исполнительным вице-президентом, подписать много контрактов и стать значимой фигурой в данной области, за что его стали называть «Лев MGM».

 

Как продюсер Бенджамин Мельникер дебютировал в 1975 году драмой «Митчелл». В 1979 началась его совместная работа по Бэтмену с Майклом Усланом, в итоге он стал продюсером более 10 картин о герое. Всего на счету продюсера более 50 лент.
Виктория Озерова
Новости по теме
Исполнитель роли Бэтмена Адам Уэст скончался в возрасте 88 лет
Исполнитель роли Бэтмена Адам Уэст скончался в возрасте 88 лет

Известный американский актер Адам Уэст ушел из жизни в Лос-Анджелесе в возрасте 88 лет. Именно он сыграл Бэтмена в знаменитом сериале, «Бэтмен: Крестоносец в

Скончался американский режиссер и обладатель «Оскара» Майкл Чимино
Скончался американский режиссер и обладатель «Оскара» Майкл Чимино

Режиссер и обладатель «Оскара» американец Майкл Чимино скончался на 78-м году жизни. Об этом передают иностранные таблоиды.

Скончался продюсер «Стар Трека» Харви Беннетт
Скончался продюсер «Стар Трека» Харви Беннетт

В США в собственном доме умер Харви Беннетт, продюсер и сценарист, который продюсировал четыре картины из серии Star Trek. На момент смерти ему было 84 года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости