Скончался создатель вселенной Бэтмена Бенджамин Мельникер

Сегодня стало известно о кончине одного из создателей вселенной Бэтмена Бенджамина Мельникера. Американский кинопродюсер умер в возрасте 104 лет. Об этом проинформировал его коллега Майкл Услан.

26 февраля на 105 году жизни скончался американский продюсер Бенджамин Мельникер. Об этом в личном микроблоге рассказал его коллега сценарист и кинопродюсер Майкл Услан, с которым они вместе создали вселенную Бэтмена. Путь Бенджамина Мельникера в киноиндустрии начался еще в конце 30-х годов прошлого века с работы в MGM. Вскоре ему удалось стать единственным исполнительным вице-президентом, подписать много контрактов и стать значимой фигурой в данной области, за что его стали называть «Лев MGM».

Виктория Озерова

Как продюсер Бенджамин Мельникер дебютировал в 1975 году драмой «Митчелл». В 1979 началась его совместная работа по Бэтмену с Майклом Усланом, в итоге он стал продюсером более 10 картин о герое. Всего на счету продюсера более 50 лент.