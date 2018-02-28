Стало известно, где похоронят актрису Татьяну Карпову

В масс-медиа опубликовали дату погребения Народной артистки СССР Татьяны Карповой. Старейшую актрису академического театра имени Маяковского будут провожать в последний путь 2 марта на Новодевичьем кладбище. Информацией поделились в пресс-представительстве театра.

Дарья Светозарова

Отмечается, что жизнь Народной артистки оборвалась в понедельник, 26 февраля. На тот момент артистке исполнилось 102 года. Прощаться со знаменитостью будут в Театре Маяковского в 11:30. Этому театру Карпова отдала более семи десятилетий своей жизни. Погребение состоится приблизительно в два часа пополудни. Раньше сообщали, что в храме Вознесения Господня актрису будут отпевать.Карпова запомнилась зрителям своими ролями в постановках «Медея», «Гамлет», «Матушка Кураж и ее дети», «Собака на сене и так далее». Всего знаменитая уроженка Харькова исполнила более полсотни ролей.